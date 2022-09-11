Радистка Кэт настоящая: правду о съемках «17 мгновений весны» предали огласке

Шпионский телефильм «17 мгновений весны» давно стал одной из самых известных советских картин. Зрители со всего мира не могли оторвать глаз от приключений Штирлица. Как оказалось, создатели ленты сделали ставку не только на эффектный сюжет, но и на реалистичность.

Так, в качестве консультантов картины выступили настоящие шпионы. Например, Екатерине Градовой, которая исполнила роль Кэтрин Кин, помогала агент Анна Камаева. К тому времени она была уже одной из самых прославленных и профессиональных советских шпионок в стране и жила со своим мужем Михаилом Филоненко на заслуженной пенсии.

Именно Анна, как пишет портал The Voice Mag , объяснила Градовой, что шпионки контролируют себя даже во время родов и рассказала о других премудростях профессии. Михаил же консультировал самого Штирлица. Их общение было настолько плотным, что после работы над фильмом они подружились и часто встречались вчетвером.