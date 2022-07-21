Ради семьи: 66-летний Шифрин сообщил об отъезде из страны

Ефим Шифрин взбудоражил поклонников, рассказав о своей поездке в Израиль. Артист решил провести отпуск со своими родственниками.

По словам актера, ближайшие две недели он будет проведет на каникулах на берегу Средиземного моря. Компанию ему составят его родной брат, трое его детей и семь внуков, а также другие члены его большой семьи. При этом в Россию Шифрин планирует вернуться уже в середине следующего месяца: 12 августа он должен открывать театральный сезон в столице и обязан присутствовать на постановках.

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Поклонники артиста не оставили без внимания его публикацию. Фанаты пожелали Шифрину хорошего путешествия и счастливых каникул в кругу семьи.