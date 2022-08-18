Ради пиара: Анну Асти втянули в грязный скандал

Анна Дзюба после ухода из группы Artik & Asti не потеряла популярность, а лишь увеличила число поклонников. Преданные фанаты внимательно следят за творчеством знаменитости и весьма ревностно относятся к ней. Например, не так давно они обвинили участников группы NLO в краже композиции артистки.

Дело в том, что коллектив представил композицию «По барам», название которой полностью совпадает с синглом Асти. Пользователи Сети решили, что музыканты украли песню артистки, и завалили их в социальных сетях обвинениями. В ответ на это NLO выпустили специальный пост, в котором попытались сгладить конфликт и объяснить ситуацию, но конфликт из-за этого не разрешился.

Сама Асти при этом хранит молчание. Певица никак не отреагировала на ситуацию, но заблокировала NLO в социальных сетях. Молодые артисты пытались попросить ее успокоить своих поклонников, однако она предпочла оставить без внимания их сообщения.