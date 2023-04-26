Ради нее отказывал первым красавицам: глазам не поверите, увидев жену Гаркалина

Многие считают актеров очень влюбчивыми людьми. И это не спроста, ведь довольно часто им приходиться изображать на съемочной площадке или театральной сцене сильную симпатию к коллегам. Некоторые разделяют работу и личную жизнь, а кто-то не справляется с этой задачей.

Валерию Гаркалину повезло чуть больше, поскольку его чувства к жене были невероятно сильны. Он старался брать ее с собой на гастроли, а все заработанные деньги они тратили на совместные путешествия. Даже когда артист снимался с Людмилой Гурченко и Жанной Эппле, то он продолжал хранить верность своей супруге. Если очаровательные красавицы и трогали сердце актера, он тщательно скрывал это.

Главной женщиной в жизни талантливого мужчины всегда была его любимая Екатерина. Она не могла похвастаться яркой внешностью или стройной фигурой. Но именно благодаря ее заботе артист смог избавиться от алкогольной зависимости и справиться со всеми трудностями.