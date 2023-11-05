Ради этой польки Балуев стал верным семьянином: предала его и лишила дочери

Александр Балуев уже давно не видится со своей дочерью Марией. Все потому, что девушка не живет в России.

Мария родилась в браке актера и Марии Урбановской. Ради супруги Балуев стал примерным семьянином и завязал с бурным образом жизни. Однако союз распался спустя 20 лет, а после развода Урбановская перебралась вместе с дочерью в родную Польшу.

Раньше встретиться с Марией Александр не мог из-за пандемии, а сегодня ему вообще не выдают визу. По этой причине Балуев живет в разлуке с дочерью. Пока они могут только созваниваться по видеосвязи.

«У меня нет права пересечения никаких границ», — сетовал артист.

Балуев и Урбановская развелись в 2013 году. Говорят, что причиной разрыва стало нежелание Марии оставаться в России, ведь ради мужа ей пришлось бросить Польшу, друзей и родных. В итоге браку с Балуевым она выбрала возвращение на родину.

У дочери артиста все складывается удачно. Она учится на режиссера, но хочет заниматься актерской деятельностью.