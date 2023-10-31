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Ради этих сцен в фильме «Тайна черных дроздов» пришлось нарушить закон: будете удивлены

31 октября 2023 16:30
Ради этих сцен в фильме «Тайна черных дроздов» пришлось нарушить закон: будете удивлены

Съемочная группа едва не оказалась в тюрьме.

Зрители познакомились с детективом Агаты Кристи о приключениях мисс Марпл в 1983 году, когда Вадим Дербенев представил публике «Тайну черных дроздов». Лента мгновенно стала настоящим хитом, но мало кто из поклонников догадывался, что создателям пришлось преступить закон, чтобы выпустить ее.

Дело в том, что Дербенев решился снимать в Лондоне. Но режиссер не мог позволить себе официальные съемки, поэтому пошел на хитрость. Он не стал обращаться в мэрию за получением разрешения, которое стоило 500 долларов, и оператор Николай Немоляев снимал виды города без штатива из салона движущегося автомобиля. Местные панки же попали в кадр также без официальных документов. Создатели фильма смогли договориться с ними всего лишь за несколько бутылок пива, ведь те были не против обойти требования закона.

Сделав таким образом несколько эпизодов, съемочная группа вернулась в СССР. И только спустя годы зрители узнали, на что пошел Дербенев, чтобы подарить им один из самых популярных детективов в стране.

Фото: Кадр из фильма «Тайны черных дроздов» (1983)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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