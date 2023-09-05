Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян

Ксения Собчак и Ксения Бородина находятся не в лучших отношениях еще со времен совместной работы на телепроекте «Дом-2». Только спустя несколько лет после ухода «блондинки в шоколаде» из шоу Бородина призналась, что работа с тезкой была для нее большим испытанием. Светская львица всегда тянула одеяло на себя, заставляя коллегу работать практически без выходных.

Казалось бы, все распри остались позади. Но перепалка между телеведущими вышла на новый уровень — они устроили ссору в социальных сетях. Супруга Константина Богомолова опубликовала снимок в рваных джинсах. Бывшая напарница сочла необходимым прокомментировать дерзкий образ фразой

«Какая муха тебя укусила?».

Журналистку такая формулировка явно оскорбила. В ответ она обвинила Бородину в том, что та одевается «на Черкизоне» и потребовала держать при себе непрошенные советы. Кажется, взаимные обиды двух Ксюш все еще слишком свежи, а их новый скандал только набирает обороты.