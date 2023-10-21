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Ради денег: стало известно о возвращении Хаматовой в Россию

21 октября 2023 09:00
Ради денег: стало известно о возвращении Хаматовой в Россию

Артистка готова поступиться принципами.

Чулпан Хаматова уже больше года не снимается в российском кино. Звезда картин «Страна глухих», «Дети Арбата», «Таинственная страсть», «Доктор Лиза» и «Зулейха открывает глаза» обосновалась в Латвии. Под Ригой у актрисы есть собственный просторный коттедж в элитном поселке. Но, оказалось, знаменитость готова приехать в Россию.

Журналисты издания «Телепрограмма» связались с менеджером артистки и сделали заманчивое предложение. Чулпан Хаматову якобы позвали выступить на дне рождения у известного российского олигарха. Представитель актрисы охотно согласился на сотрудничество — так завязалась деловая переписка.

Помощник известной уроженки Татарстана попросил выслать более подробную информацию о предстоящем мероприятии, а также пообещал поделиться райдером звезды. Так что за хорошие условия Хаматова готова поработать на родине.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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