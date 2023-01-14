Работы с Шарлиз Терон стыдится каждый актер: такого унижения еще не испытывали

Оказаться рядом с Шарлиз Терон хотел бы, пожалуй, каждый мужчина. Тем временем коллеги по цеху всячески избегают совместной работы с невероятно популярной и привлекательной актрисой.

Всему виной стала одна особенность внешности звезды экрана. Терон крайне трудно назвать Дюймовочкой: ее рост составляет 177 см. По этой причине многие актеры не горят желанием оказаться в одном кадре с Шарлиз.

Например, известно, что во время работы над культовым фильмом «Ограбление по-итальянски» Марку Уолбергу, чей рост ограничен лишь 173 см, приходилось носить обувь на высокой платформе. Только так он мог сравняться со статной блондинкой.

К слову, тогда артистка унизила своих коллег-мужчин еще и тем, что переплюнула их по части вождения. Актерам пришлось пройти курсы по каскадерскому вождению, но увереннее всех за рулем себя чувствовала именно Терон.