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Работы с Шарлиз Терон стыдится каждый актер: такого унижения еще не испытывали

14 января 2023 06:45
Работы с Шарлиз Терон стыдится каждый актер: такого унижения еще не испытывали

Сотрудничество со звездой не для слабонервных.
 

Оказаться рядом с Шарлиз Терон хотел бы, пожалуй, каждый мужчина. Тем временем коллеги по цеху всячески избегают совместной работы с невероятно популярной и привлекательной актрисой.

Всему виной стала одна особенность внешности звезды экрана. Терон крайне трудно назвать Дюймовочкой: ее рост составляет 177 см. По этой причине многие актеры не горят желанием оказаться в одном кадре с Шарлиз.

Например, известно, что во время работы над культовым фильмом «Ограбление по-итальянски» Марку Уолбергу, чей рост ограничен лишь 173 см, приходилось носить обувь на высокой платформе. Только так он мог сравняться со статной блондинкой.

К слову, тогда артистка унизила своих коллег-мужчин еще и тем, что переплюнула их по части вождения. Актерам пришлось пройти курсы по каскадерскому вождению, но увереннее всех за рулем себя чувствовала именно Терон.

Работы с Шарлиз Терон стыдится каждый актер: такого унижения еще не испытывали

Фото: Кадры из фильма «Ограбление по-итальянски» (2003)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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