Работали вместе много лет: Якубович заговорил о зависти к известному ведущему

Леонид Якубович давно вошел в число самых известных телеведущих страны. Он на протяжении нескольких лет ведет «Поле чудес» и появляется в других проектах. Как оказалось, среди его коллег есть такие, работой которых он искренне восхищается.

По словам Якубовича, работа Валдиса Пельша вызывает у него восторг. Дело в том, что телеведущий не только работает в шоу «Угадай мелодию», но и снимает документальные фильмы в весьма тяжелых условиях. Например, он работал на Дальнем Востоке, организовал автономный автопробег у Южного полюса и даже снял об этом кино. Подобная работа, как оказалось, не оставляет Якубовича равнодушным.

«Я ему не завидую. Но в некотором смысле я восхищаюсь», — рассказал телеведущий в шоу «Мой герой».

При этом знаменитость отметил, что и сам путешествовал по местам, где Пельш снимал фильмы. Он не скрывает, что ему под силу лишь отдыхать и наслаждаться природой, но не работать при таких условиях.