Работала на износ: почему баба Надя из «Моей прекрасной няни» не могла уйти на пенсию

Знаменитость заботилась не только о себе, но и о своей внучке.

Александра Назарова запомнилась отечественному зрителю по многим ярким ролям в театре и кино. Например, она принимала участие в сериале «Бригада» и стала бабушкой няни Вики в «Моей прекрасной няне». Поклонники неизменно оставались в восторге от ролей артистки, но мало кто знал, как сложилась ее личная жизнь и почему она не могла спокойной уйти на пенсию.

Дело в том, что до конца жизни Назарова ухаживала за своей внучкой Сашей. Девочка стала жить с прославленной артисткой, когда скончался ее отец, сын артистки Дмитрий, и знаменитость решила посвятить себя заботе о родственнице. И именно поэтому до последних дней жизни она продолжала активно сниматься и заниматься озвучкой иностранных проектов. Артистка признавалась, что не может оставить Сашу ни с чем, и заранее переписала все свое имущество именно на нее.

«Так боюсь, что я ей чего-то недодаю. У меня спектакли, но есть няня, замечательная женщина Тамара Ивановна, которая делает с ней уроки», — признавалась артистка в одном из интервью.

Скончалась Назарова спустя месяц после своего 79-го дня рождения. Врачи обнаружили у нее серьезное заболевание легких, и последние дни она провела под наблюдением специалистов.