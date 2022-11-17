Работа не для детей: вы ужаснетесь, за что отец платил Майли Сайрус в детстве

Майли Сайрус научилась зарабатывать деньги еще в детстве. Ее первым работодателем стал родной отец, популярный кантри-певец Билли Рэй. Находчивый папа обеспечил дочери приток карманных денег.

Рэй ездил на гастроли вместе с Майли. После выступлений отца девочка собирала нижнее белье, брошенное на сцену восторженными фанатками певца. Рэй платил дочери примерно 10 долларов за такую несложную, но весьма странную для девочки работу. Сумма была небольшой, однако достаточной, чтобы почувствовать некую свободу и независимость от старших.

Слава пришла к Сайрус довольно рано. Уже в 11 лет она появилась в фильме самого Тима Бертона «Крупная рыба» в небольшой роли. Чуть позднее Сайрус снялась в подростковом сериале «Ханна Монтана», сыграв главную героиню. Проект стал хитом, сделав Майли кумиром молодежи.

Сайрус успешно совмещает певческую карьеру с актерской. Звезда также известна своими эпатажными выходками и провокационными клипами.