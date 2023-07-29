Пытки людей и не только: от правды о съемках «Битвы экстрасенсов» оторопь берет

В течение 14 лет иллюзионист Сергей Сафронов был ведущим проекта «Битва экстрасенсов». Он прошел вместе с участниками через множество сложнейших испытаний, а после ухода из программы решил рассказать всю правду о своей работе.

По словам Сафронова, съемки «Битвы» сложно назвать комфортными или легкими. Иногда ему и его коллегам приходилось долгие часы проводить, например, в холодном лесу без еды и воды, а всю работу воспринимал как настоящую пытку.

«Вы даже, наверное, не представляете, что такое провести 20 часов на улице в декабрьские морозы», — рассказал иллюзионист Алене Жигаловой в ее YouTube-шоу.

Помимо этого, звезда экрана на протяжении всех лет получал сотни писем с угрозами и обвинениями. Сафронов даже начал бояться за себя и своих близких, но продюсеры программы не стали решать эту проблему и помогать ему. И ведущему приходилось самому заботиться о своей безопасности.