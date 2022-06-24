«Пытается ограничить ущерб для Меган Маркл»: Елизавету II разоблачили

Елизавета II специально не публикует отчет о возможных издевательствах Меган Маркл над прислугой Букингемского дворца. Таким образом она пытается сохранить репутацию герцогини и уберечь монархию от очередного скандала.

Впервые о возможном скандале начали говорить весной прошлого года. Тогда стало известно, что супруга принца Гарри якобы выгнала двух своих помощников и серьезно обидела третьего. В ответ на такие обвинения специальная сторонняя служба принялась расследовать дело, однако за год публике и журналистам не были предоставлены никакие материалы. Как оказалось, это не является простым совпадением.

По словам королевского эксперта Кэти Николл, подобным решение Елизавета решила оградить свою семью от очередных скандалов. Ее Величество спасает репутацию не только пострадавших сотрудников, но и самой герцогини, которая ранее отвергла все обвинения.

«Королева пытается ограничить любой дальнейший ущерб для Меган Маркл», — цитирует слова эксперта портал ET .

Также Елизавета, как уверена собеседница портала, просто не хочет, чтобы журналисты и публика вновь начали обсуждать сложные взаимоотношения внутри Букингемского дворца, ведь последнее время королевскую семью преследуют разбирательства и скандалы.