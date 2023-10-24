Пышная грудь и складки: Асмус так потолстела, что не могла смотреть на себя без слез

Кристина Асмус известна не только своими творческими успехами, но и красотой. В социальных сетях поклонники осыпают артистку комплиментами, отмечая ее эффектную внешность и фигуру. Однако сама звезда экрана не всегда довольна своим телом.

Как призналась сама Асмус, в начале этого года она набрала лишние килограммы. Отражение в зеркале так расстраивало ее, что она решила заняться тренировками и вернуть себе прежнюю форму. В подтверждение своих слов она даже выложила снимки, сделанные практически год назад. На них, как утверждает артистка, она недовольна своей внешностью.

«Упитанная Асмус несколько месяцев назад», — пишет звезда экрана.

Пользователи Сети не разделили мнения артистки. По их словам, после похудения Асмус стала выглядеть лишь болезненнее, а лишние килограммы совсем не портили ее внешность.