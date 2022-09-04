Пыльный музей с артефактами: как выглядит дом вдовы Кобзона, который ей оставил артист

Иосиф Кобзон еще при жизни стал известен не только своим творчеством, но и богатством. За годы карьеры музыкант смог заработать большое состояние, часть из которого вложил в коллекции искусства. Как оказалось, все редкости, собранные Кобзоном, до сих пор хранятся в его семейном гнезде.

Судя по снимкам, появившимся не так давно в Сети, вдова музыканта Нелли предпочла ничего не менять в их особняке. Просторный дом поражает своими яркими интерьерами, а на стенах можно увидеть огромную коллекцию картин. Для других находок Кобзона, среди которых оружие и редкие зажигалки, в доме выделены несколько комнат.

При этом, как отмечают пользователи Сети, сегодня убранство особняка выглядит уже достаточно устаревшим. Как уверены поклонники, Нелли Кобзон живет в доме, похожем на музей, а не на жилое пространство, поэтому ей нужно обратиться за помощью к дизайнеру. Из коллекций Кобзона некоторые и вовсе предложили устроить выставку, чтобы и поклонники смогли насладиться произведениями искусства.