Пятно на репутации отца: дочь Папанова с позором выгнали из популярного театра

Анатолий Папанов был легендой советского кино. Несмотря на популярность, артист не злоупотреблял собственной славой, отказавшись продвигать единственную дочь Лену. Елена Папанова, как и папа, выбрала актерское поприще. Правда, в карьере знаменитости то и дело преследуют неудачи.

Много лет актриса служит в театре Ермоловой, но примой на сцене ей стать так и не удалось. После прихода нового руководителя — Олега Меньшикова — второстепенную артистку попросту уволили. Поклонники ее знаменитого отца пришли в шок от такой новости. Папанова не смогла простить подлости руководства и вместе с другими отвергнутыми коллегами обратилась в суд.

Меньшиков сократил знаменитость во время ее отпуска, поэтому закон оказался на стороне последней. Елена Папанова сумела доказать свою правоту — получила денежную компенсацию и восстановилась в театре. Правда, осадок после грязной истории все же остался.