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Пятно на репутации отца: дочь Папанова с позором выгнали из популярного театра

21 октября 2023 09:30
Пятно на репутации отца: дочь Папанова с позором выгнали из популярного театра

Актриса так и осталась в тени звездного отца.

Анатолий Папанов был легендой советского кино. Несмотря на популярность, артист не злоупотреблял собственной славой, отказавшись продвигать единственную дочь Лену. Елена Папанова, как и папа, выбрала актерское поприще. Правда, в карьере знаменитости то и дело преследуют неудачи.

Много лет актриса служит в театре Ермоловой, но примой на сцене ей стать так и не удалось. После прихода нового руководителя — Олега Меньшикова — второстепенную артистку попросту уволили. Поклонники ее знаменитого отца пришли в шок от такой новости. Папанова не смогла простить подлости руководства и вместе с другими отвергнутыми коллегами обратилась в суд.

Меньшиков сократил знаменитость во время ее отпуска, поэтому закон оказался на стороне последней. Елена Папанова сумела доказать свою правоту — получила денежную компенсацию и восстановилась в театре. Правда, осадок после грязной истории все же остался.

Пятно на репутации отца: дочь Папанова с позором выгнали из популярного театра
Фото: Igor Gnevashev, Russian Look/globallookpress.com, legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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