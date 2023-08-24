Пятно на репутации Орловой: этот советский фильм отказывались смотреть даже актеры

Любовь Орлова еще при жизни стала легендой советского кино. Ленты с ее участием «Волга-Волга», «Веселые ребята» и «Весна» стали классикой. Но одна картина перечеркнула все былые заслуги Любови Петровны.

В начале 70-х был снят фильм о разведчиках «Скворец и Лира». Режиссером выступил легендарный Григорий Александров, ранее создавший многие знаковые ленты с Орловой. Также он был мужем актрисы. При написании сценария «Скворца и Лиры» Александров явно был вдохновлен успехом «Семнадцати мгновений весны», но вместо триумфа его работу ждал оглушительный провал.

По признанию критиков и зрителей, в фильме плохо практически все. Но главным позором картины стала сама Орлова. Любовь Петровна, которой на тот момент перевалило за 70, играла 30-летнюю даму. Несмотря на визуальные приемы, грим и пластические операции актрисы, она все равно выглядела в кадре как молодящаяся старушка. Смотреть на такое зрелище было стыдно даже актерам, которые потом старались не вспоминать о съемках.

В кулуарах ленту назвали «Склероз и климакс». По слухам, это выражение придумала Фаина Раневская. Так картина «Скворец и Лира» стала пятном на репутации Орловой и ее мужа Александрова.