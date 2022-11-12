Пятно на идеальной репутации: почему Кабаева молчит о личной жизни

Личная жизнь гимнастки Алины Кабаевой покрыта тайной – многие даже приписывают ей роман с президентом. Ходили слухи, что у Кабаевой есть тайные дети, вот только сама звезда спорта отрицает существование наследников.

Алина Кабаева неспроста скрывает свою личную жизнь – однажды она уже поплатилась за свою откровенность. В 2004 году спортсменка объявила о помолвке с Давидом Муселиани, служившим в органах. Но оказалось, что мужчина женат. Новость о помолвке с Кабаевой стала шоком для его законной жены.

«Мы не разведены. У нас семилетняя дочь. А про то, что у мужа любовь – Алина, я знаю. Но я скрывала наш с мужем разлад от моих родных. Поэтому публикации о том, что Алина собирается замуж, меня огорошили. Я мужу позвонила и высказала обиду: почему он так быстро вычеркнул нас – меня и дочку Нану – из своей жизни?!», – рассказала женщина в одном из интервью.

Впрочем, союз Алины Кабаевой и Давида Муселиани не продержался долго – в 2006 году пара рассталась.