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Пятая жена Гордона ведет непубличный образ жизни, но кое-что о ней известно: редкое фото

19 апреля 2023 14:00
Пятая жена Гордона ведет непубличный образ жизни, но кое-что о ней известно: редкое фото

Телеведущий отхватил себе невероятную красотку.

Год назад публика широко обсуждала новость об очередной свадьбе Александра Гордона. Новой женой телеведущего стала молодая студентка София Каландадзе, которая младше своего избранника на целых 38 лет.

Многих удивило, что для юной арфистки этот брак не был первым. София не стала скрывать, что к своим 20 годам успела развестись, поэтому, как и Александр Гарриевич, имеет опыт семейной жизни. К слову, эффектная брюнетка стала уже пятой супругой Гордона.

Пятая жена Гордона ведет непубличный образ жизни, но кое-что о ней известно: редкое фото

Избранница 59-летнего телеведущего, в отличие от него, не мелькает на больших экранах и предпочитает вести непубличный образ жизни. Каландадзе не забывает про социальные сети, но звездного мужа в личном микроблоге не показывает. Да и свои снимки София публикует довольно редко. Тем не менее интернет-пользователи отмечают, что возлюбленная Гордона — невероятная красавица.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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