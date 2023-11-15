Пьянки, дебоши, оскорбления: бывшая жена раскрыла неприятную правду о Гордоне

Александр Гордон всегда питал слабость к красивым женщинам. В начале нулевых он женился на красотке, которая моложе на 15 лет. Об этом браке сегодня оба предпочитают не вспоминать.

Катя Гордон известна не только как бывшая жена телеведущего и актера, но и как звездный юрист. О совместной жизни со звездой экрана блондинка хотела бы забыть раз и навсегда. Это замужество превратилось для нее в кошмар наяву.

Будучи совсем молодой, знаменитость обрекла себя на отношения с пьющим человеком. Правозащитница раскрыла неприятную правду о зависимом Гордоне в одном из интервью.

В частности, она рассказала, что рядом с Александром Гарриевичем постоянно терпела не только пьянки, но и дебоши с оскорблениями.