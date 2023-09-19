Пьяная Лена из «Счастливы вместе» устроила дебош на похоронах подполковника Староконя: вот что случилось

Актрису Юлию Захарову российские зрители узнали благодаря роли в популярном ситкоме. Она сыграла забавную Лену Полено в сериале «Счастливы вместе» и по степени популярности могла даже соперничать с Букиными.

Однако с тех пор ее фильмография почти не пополнялась новыми проектами. Актриса изредка снималась в кино, принимала участие в театральных антрепризах. А большинство поклонников не видели Захарову годами.

Вот почему ее появление на похоронах звезды «Солдат» Вячеслава Гришечкина поразило всех присутствующих. Захарову было не узнать, она прибыла на мероприятие в максимально неподобающем виде: в джинсах, ярко-розовой толстовке и с грязными спутанными волосами. Быстро выяснилось, что 43-летняя актриса находится в нетрезвом состоянии и почти не отдает отчета своим действиям.

А затем звезда ситкома и вовсе устроила дебош. Она перетянула все внимание журналистов на себя, использовала в беседе с ними нецензурную лексику и с трудом связывала отдельные фразы в предложения. Кадры с пьяной актрисой появились в Telegram-канале SHOT.

Захарова призналась, что смерть коллеги стала для нее большим ударом. Они общались буквально пару недель назад, и она до сих пор не может поверить в смерть актера.