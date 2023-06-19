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Пустился во все тяжкие: женатый Сафонов потерял голову из-за израильской красотки

19 июня 2023 17:30
Пустился во все тяжкие: женатый Сафонов потерял голову из-за израильской красотки

Артист не постеснялся своей супруги.

Кирилл Сафонов в компании своей супруги и сына Леона последние месяцы живет в Израиле. Артист не только наслаждается пляжами Средиземного моря, но и старается не забывать о карьере. И не так давно он принял участие в пикантном спектакле с израильской актрисой Ротем Кармели.

На сцене Сафонов и Кармели играют влюбленную пару, которая проходит через сложности совместной жизни. Артист исполнил свою роль на иврите, что стало для него профессиональным испытанием.

Пустился во все тяжкие: женатый Сафонов потерял голову из-за израильской красотки

Звезда «Татьяниного дня» так хорошо вжился в роль избранника Кармели, что его игру оценила даже жена Саша Савельева. В своих социальных сетях она осыпала мужа комплиментами, отметив, как органично он выглядит на сцене с израильской коллегой.

«Я горжусь Кириллом. Так красиво говорить и играть на иностранном языке могут единицы», — признается Савельева.

Фото: Кадр из фильма «Татьянин день» (2007-2008), социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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