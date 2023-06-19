Пустился во все тяжкие: женатый Сафонов потерял голову из-за израильской красотки

Кирилл Сафонов в компании своей супруги и сына Леона последние месяцы живет в Израиле. Артист не только наслаждается пляжами Средиземного моря, но и старается не забывать о карьере. И не так давно он принял участие в пикантном спектакле с израильской актрисой Ротем Кармели.

На сцене Сафонов и Кармели играют влюбленную пару, которая проходит через сложности совместной жизни. Артист исполнил свою роль на иврите, что стало для него профессиональным испытанием.

Звезда «Татьяниного дня» так хорошо вжился в роль избранника Кармели, что его игру оценила даже жена Саша Савельева. В своих социальных сетях она осыпала мужа комплиментами, отметив, как органично он выглядит на сцене с израильской коллегой.