Пухлые щеки и наливная грудь: не верится, но это на самом деле о Джоли (фото)

Анджелина Джоли давно шокирует публику своей излишней худобой. Поклонники умоляют актрису набрать вес, но та не спешит к ним прислушиваться. Многие уже и забыли, что когда-то голливудская дива была пухлощекой красоткой с пышными формами.

Бывшая супруга Брэда Питта славится своими острыми скулами, но так было не всегда. В период работы над фильмом «Хакеры» Джоли, которой было 19 лет, выглядела иначе. Звезда носила короткую стрижку и явно не сидела на строгой диете. В это сложно поверить, но тогда лицо и фигура знаменитости были пухлыми.

Перемены во внешности Анджелины многие связывают с нездоровым образом жизни и увлечением пластическими операциями. Впрочем, Джоли отрицает, что перекраивала свою внешность. Она созналась лишь в том, что удалила молочные железы, опасаясь возникновения рака, и установила грудные импланты.