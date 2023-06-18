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Пухлые щеки и наливная грудь: не верится, но это на самом деле о Джоли (фото)

18 июня 2023 06:45
Пухлые щеки и наливная грудь: не верится, но это на самом деле о Джоли (фото)

С годами актриса изменилась.

Анджелина Джоли давно шокирует публику своей излишней худобой. Поклонники умоляют актрису набрать вес, но та не спешит к ним прислушиваться. Многие уже и забыли, что когда-то голливудская дива была пухлощекой красоткой с пышными формами.

Бывшая супруга Брэда Питта славится своими острыми скулами, но так было не всегда. В период работы над фильмом «Хакеры» Джоли, которой было 19 лет, выглядела иначе. Звезда носила короткую стрижку и явно не сидела на строгой диете. В это сложно поверить, но тогда лицо и фигура знаменитости были пухлыми.

Перемены во внешности Анджелины многие связывают с нездоровым образом жизни и увлечением пластическими операциями. Впрочем, Джоли отрицает, что перекраивала свою внешность. Она созналась лишь в том, что удалила молочные железы, опасаясь возникновения рака, и установила грудные импланты.

Пухлые щеки и наливная грудь: не верится, но это на самом деле о Джоли (фото)
Фото: Global Look Press, кадр из фильма «Хакеры» (1995)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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