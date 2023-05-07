Пухляш Цлав из «Солдат» в прошлом: в этом качке сложно узнать звезду
Преображение актера восхищает фанатов.
Руслан Сасин проснулся знаменитым после выхода на экраны сериала «Солдаты». В проекте он воплотил рядового Цлава — парня добродушного, но далеко не красавчика.
С момента премьеры картины прошло вот уже 18 лет, и за это время Сасин стал неузнаваем. Артисту надоел образ пухляша, поэтому он взялся за себя.
Актер пересмотрел свой рацион и начал активно заниматься спортом. Результат не заставил себя ждать. Руслан избавился от 60 лишних килограммов, но это еще не все. Звезда экрана обзавелся накачанным мускулами. Такое кардинальное преображение восхитило поклонников, не поверивших своим глазам.
«Это здорово. И в плане внешности, а самое главное — ощущать свой организм здоровым», «Это не фотошоп? Ты правда так похудел?», «Такой классный, очень крут», «Молодец, респект тебе и уважение», — пишут поклонники Сасина под его снимками в соцсетях.