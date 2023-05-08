«Пухленькая очаровашка»: Ковальчук случайно засветила тайную дочь на фото

Юлия Ковальчук строго придерживается одного правила: артистка не публикует в Сети фотографии своей дочери от Алексея Чумакова. Осенью этого года Амелии исполнится шесть лет, но поклонникам остается лишь догадываться, как она выглядит.

Фанаты не теряют надежды, наконец, познакомиться со звездной наследницей, поэтому пристально следят за новыми публикациями экс-солистки «Блестящих» в социальных сетях.

Особенно внимательные интернет-пользователи получили редкую возможность увидеть Амелию — Ковальчук случайно засветила тайную дочь на свежем снимке.

Супруга Чумакова опубликовала кадры, которые, по ее признанию, были сделаны Амелией. Перед камерой певица позировала в солнцезащитных очках. В их темных стеклах фолловеры разглядели отражение маленькой Амелии и пришли в восторг.