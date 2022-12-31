Пугающий малыш из «Кладбища домашних животных» превратился в завидного холостяка (фото)

Мико Джон Хьюз впервые оказался на съемочной площадке в возрасте полутора лет. Его отец разрабатывал спецэффекты для художественных картин и рекламы и в некоторых роликах снял сына. А большую роль в полнометражном фильме мальчик получил, когда ему исполнилось 3 года. Это был хоррор «Кладбище домашних животных» 1989 года по книге Стивена Кинга.

Яркая внешность Мико была пугающе обыграна в картине и произвела на зрителей неизгладимое впечатление. Позже мальчик снялся еще в одной из частей популярной серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов». Хьюз попробовал свои силы и в комедии «Детсадовский полицейский», и в мистической драме «Меркурий в опасности». Таким образом, к 12 годам маленький актер поработал уже с Арнольдом Шварценеггером и Брюсом Уиллисом.

Став взрослым, Мико не перестал сниматься, но параллельно начал еще и заниматься музыкой. В клубах он дает концерты в качестве диджея. Кстати, в режиссуре он также закрепился в жанре хоррора — на его счету даже собственная короткометражка под названием «Видеть». И это, несмотря на то что мужчина с возрастом превратился в настоящего красавца и годится для романтических персонажей в мелодрамах. Сердце 36-летнего Хьюза пока свободно.