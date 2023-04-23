Пугающее зрелище: секс-символа Голливуда 90-х не узнать (фото)

Звание «секс-символ» никто не может носить всю жизнь. Молодость скоротечна, а благородная старость — удел избранных. Увы, к ним не относится главный красавчик 90-х Майкл Дуглас.

Великолепный американский актер не нуждается в представлении. Он известен по фильмам «Основной инстинкт», «Роковое влечение», «Идеальное убийство» и другим картинам. Каждая лента с участием Дугласа становилась хитом и гарантировала кассовый успех.

Несмотря на то, что 78-летний Майкл остается востребованным актером, сегодня он пребывает далеко не в лучшей форме. Недавние фото Дугласа красноречиво говорят о том, что артист сильно «сдал» за последние годы.

Он выглядит высохшим морщинистым стариком, полностью утратившим былой лоск и блеск в глазах. Поклонники ужасаются этим метаморфозам и не могут понять, что стало с актером, ведь еще четыре года назад он выглядел вполне бодрым и счастливым. У некоторых даже появились подозрения: уж не болен ли их кумир?

Возможно, Дугласа просто засняли в неподходящий момент, и скоро фанаты увидят снова своего любимца таким, какой он был прежде.