Пугающее зрелище: что стало с Николь Кидман перед выходом на публику (фото)

Николь Кидман — одна из самых ярких актрис мирового кинематографа, но даже ей не всегда удается выглядеть великолепно. Вот и на этот раз артистка показалась на публике не в лучшем виде, тем самым выставив себя на посмешище.

Голливудская дива активно ведет социальные сети, где демонстрирует на многомиллионную аудиторию свои снимки. На днях Кидман, прежде чем выйти в свет, решила провести фотосессию, но ее результат не понравился многим фолловерам.

Все дело в странной позе, которую приняла артистка. Знаменитость скрестила ноги, а руки расставила в стороны, из-за чего ее вид превратился в пугающее зрелище. К тому же некоторые из подписчиков не поняли, почему звезда экрана пожелала позировать так необычно.