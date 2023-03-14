Пугающее зрелище: что стало с Николь Кидман перед выходом на публику (фото)
Звезда попала впросак.
Николь Кидман — одна из самых ярких актрис мирового кинематографа, но даже ей не всегда удается выглядеть великолепно. Вот и на этот раз артистка показалась на публике не в лучшем виде, тем самым выставив себя на посмешище.
Голливудская дива активно ведет социальные сети, где демонстрирует на многомиллионную аудиторию свои снимки. На днях Кидман, прежде чем выйти в свет, решила провести фотосессию, но ее результат не понравился многим фолловерам.
Все дело в странной позе, которую приняла артистка. Знаменитость скрестила ноги, а руки расставила в стороны, из-за чего ее вид превратился в пугающее зрелище. К тому же некоторые из подписчиков не поняли, почему звезда экрана пожелала позировать так необычно.
«И в чем смысл?», «На этом фото ноги выглядят непропорционально телу», — раскритиковали актрису подписчики в комментариях к ее публикации.