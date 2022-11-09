Пугающее сходство: ахнете, увидев копию Любови Орловой сегодня

В 1940-е годы Любовь Орлова была настоящей звездой советских экранов. Она блистала в популярных комедиях, где ее талантом могли насладиться миллионы зрителей. А внешне красавицу-блондинку сравнивали с Марлен Дитрих.

Теперь же в современных российских фильмах снимается точная копия дивы времен СССР. Неслучайно именно Олесю Судзиловскую пригласили сыграть Любовь в сериале «Орлова и Александров» в 2014 году. Статную и высокую блондинку в кадре даже не пришлось специально гримировать, ведь она была сильно похожа на артистку. Как рассказывала Олеся, она практически сама напросилась на пробы, когда другая актриса в проект уже была утверждена. Но выбор в итоге сделали в пользу Судзиловской.

«Типаж „в десятку“», — вспоминала актриса в интервью изданию «Караван историй» слова, сказанные ей на площадке.

Чтобы вдохновиться героиней, Олеся даже посетила ее могилу на кладбище. Там случайные прохожие тоже заметили их сходство и решили, что Судзиловская приходится родственницей советской звезде, которую пришла проведать. С годами российская актриса все больше становится похожа на свою коллегу из прошлого. Сейчас Олесе 48 лет, примерно столько же было Орловой на момент съемок в фильмах «Мусоргский» и «Встреча на Эльбе».