Пугачевой снова 50: в голове не укладывается, как певица за пару дней так похорошела
Артистка прибегла к маленькой хитрости.
Внешность Аллы Пугачевой не дает покоя интернет-пользователям. Певица сама дает поклонникам благодатную почву для пересудов, меняясь на глазах.
Не так давно артистка побывала на концерте музыкальной группы, где шокировала всех своим видом. Примадонна сильно постарела и еле ходила, чем не на шутку обеспокоила фанатов. Но всего за пару дней знаменитости удалось кардинально преобразиться.
В соцсетях появился новый снимок исполнительницы, на котором она запечатлена заметно похорошевшей. Многие поразились тому, что в 74 года Алла Борисовна вдруг стала выглядеть на 50. Однако восторг поклонников быстро умерили хейтеры, которые вывели мать Кристины Орбакайте на чистую воду.
«Это просто фотошоп, причем перебор конкретный», «Пластический хирург в помощь», «Вместо старушки силиконовая кукла», — вынесли свой вердикт злопыхатели.