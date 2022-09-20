Пугачевой на зависть: вы не поверите, как выглядит Софи Лорен в 88 лет

Софи Лорен называют живой легендой итальянского кинематографа. В этом году знаменитости стукнуло 88 лет, но, глядя не нее, в это невозможно поверить.

Артистка обосновалась в Швейцарии, причем в полном одиночестве. Дети и внуки давно выросли и начали свою жизнь, а супруга Карло Понти уже нет в живых. Однако Лорен не унывает. В Сети пишут, что звезда и выглядит, и чувствует себя замечательно.

С одним из этих утверждений явно не поспоришь. В свои годы Лорен на зависть окружающим может похвастаться стройной фигурой. Своим главным секретом красоты артистка называет позитивный настрой и любовь к жизни. Чтобы продлить молодость, знаменитость не стала ложиться под нож пластического хирурга — такое Алле Пугачевой даже не снилось.

Лорен выступает за естественность, а потому отказалась не только от пластики, но и от краски для волос и косметики. Звезда экрана не стесняется седины и морщин, а, напротив, считает их своим украшением.