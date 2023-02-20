«Пугачевой больше не будет»: известный композитор сделал удручающий прогноз

Композитор Ким Брейтбург сделал себе имя на работе с легендарными советскими артистами. Именно он писал композиции для Аллы Пугачевой, Бориса Моисеева и других звезд сцены. При этом музыкант продолжает следить за эстрадой и уверен, что артистов такого уровня зрители уже не увидят.

По словам Брейтбурга, все дело в разнообразии музыкантов. Если во времена СССР у граждан было лишь две радиостанции, на волнах которых они могли услышать новые композиции, то теперь их выбор значительно больше. К тому же сама аудитория распалась на маленькие группы, которые отличаются вкусами и предпочтениями.

«Именно поэтому появление таких гигантов, как Пугачева, Леонтьев, Аллегрова, мы уже не увидим. Их больше не будет», — цитирует слова эксперта «Московский комсомолец ».

Музыкант не скрывает, что сегодня одного хита для многолетней популярности уже недостаточно. Слушатели достаточно быстро забывают громкие песни, поэтому артистам нужно постоянно выпускать все новые и новые композиции, чтобы поклонники их помнили.