«Пугачевой больше не будет»: известный композитор сделал удручающий прогноз
Знаменитость не стал скрывать правду от публики.
Композитор Ким Брейтбург сделал себе имя на работе с легендарными советскими артистами. Именно он писал композиции для Аллы Пугачевой, Бориса Моисеева и других звезд сцены. При этом музыкант продолжает следить за эстрадой и уверен, что артистов такого уровня зрители уже не увидят.
По словам Брейтбурга, все дело в разнообразии музыкантов. Если во времена СССР у граждан было лишь две радиостанции, на волнах которых они могли услышать новые композиции, то теперь их выбор значительно больше. К тому же сама аудитория распалась на маленькие группы, которые отличаются вкусами и предпочтениями.
«Именно поэтому появление таких гигантов, как Пугачева, Леонтьев, Аллегрова, мы уже не увидим. Их больше не будет», — цитирует слова эксперта «Московский комсомолец».
Музыкант не скрывает, что сегодня одного хита для многолетней популярности уже недостаточно. Слушатели достаточно быстро забывают громкие песни, поэтому артистам нужно постоянно выпускать все новые и новые композиции, чтобы поклонники их помнили.