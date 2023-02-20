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«Пугачевой больше не будет»: известный композитор сделал удручающий прогноз

20 февраля 2023 08:00
«Пугачевой больше не будет»: известный композитор сделал удручающий прогноз

Знаменитость не стал скрывать правду от публики.

Композитор Ким Брейтбург сделал себе имя на работе с легендарными советскими артистами. Именно он писал композиции для Аллы Пугачевой, Бориса Моисеева и других звезд сцены. При этом музыкант продолжает следить за эстрадой и уверен, что артистов такого уровня зрители уже не увидят.

По словам Брейтбурга, все дело в разнообразии музыкантов. Если во времена СССР у граждан было лишь две радиостанции, на волнах которых они могли услышать новые композиции, то теперь их выбор значительно больше. К тому же сама аудитория распалась на маленькие группы, которые отличаются вкусами и предпочтениями.

«Пугачевой больше не будет»: известный композитор сделал удручающий прогноз

«Именно поэтому появление таких гигантов, как Пугачева, Леонтьев, Аллегрова, мы уже не увидим. Их больше не будет», — цитирует слова эксперта «Московский комсомолец».

Музыкант не скрывает, что сегодня одного хита для многолетней популярности уже недостаточно. Слушатели достаточно быстро забывают громкие песни, поэтому артистам нужно постоянно выпускать все новые и новые композиции, чтобы поклонники их помнили.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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