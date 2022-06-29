Пугачева виновата? Пресняков выдал правду о состоянии старшего сына

Владимир Пресняков рассказал, как Примадонна повлияла на воспитание его сына от Кристины Орбакайте. Музыкант разоткровенничался в эфире YouTube-проекта «Север шоу ».

По словам артиста, его наследник с большой любовью и уважением относится ко всем членам их семьи. Однако в юности и детстве Никита Пресняков очень часто сталкивался с насмешками и травлей, которые были связанны с фамилией его бабушки и матери, что оставило в его душе большой след.

«Много злопыхателей, которые сделали свое дело для Никиты. Они его ранили», — признается Пресняков-старший.

При этом, как отмечает герой программы, такое отношение окружающих все равно не смогло остановить наследника Примадонны от выбора творческого пути. В итоге он занялся музыкой, справившись с детской травмой, и сейчас играет в театре, а не так давно взбудоражил своих фанатов и принял участие в шоу «Маска», практически добравшись до финала.