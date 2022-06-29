Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пугачева виновата? Пресняков выдал правду о состоянии старшего сына

Пугачева виновата? Пресняков выдал правду о состоянии старшего сына

29 июня 2022 17:05
Пугачева виновата? Пресняков выдал правду о состоянии старшего сына

Знаменитая фамилия не всегда является плюсом.

Владимир Пресняков рассказал, как Примадонна повлияла на воспитание его сына от Кристины Орбакайте. Музыкант разоткровенничался в эфире YouTube-проекта «Север шоу».

По словам артиста, его наследник с большой любовью и уважением относится ко всем членам их семьи. Однако в юности и детстве Никита Пресняков очень часто сталкивался с насмешками и травлей, которые были связанны с фамилией его бабушки и матери, что оставило в его душе большой след.

«Много злопыхателей, которые сделали свое дело для Никиты. Они его ранили», — признается Пресняков-старший.

При этом, как отмечает герой программы, такое отношение окружающих все равно не смогло остановить наследника Примадонны от выбора творческого пути. В итоге он занялся музыкой, справившись с детской травмой, и сейчас играет в театре, а не так давно взбудоражил своих фанатов и принял участие в шоу «Маска», практически добравшись до финала.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Related video