Пугачева вернулась в Россию не просто так: причину поймет каждый

Несколько недель назад Алла Пугачева вместе с детьми вернулась в Россию. Певица не стала раскрывать подробности и причины своего приезда. Как предположили многие, возвращение может быть связано с началом учебного года для Гарри и Лизы. Однако, как оказалось, у Примадонны есть и другие поводы посетить страну.

Как предполагают эксперты, приезд может быть связан с недвижимостью супругов. Дело в том, что в ближайшее время Максим Галкин из-за продолжительного отсутствия лишится налогового резидентства. И чтобы паре не пришлось платить повышенный налог на недвижимость, юморист переписал все имущество на жену, которая и приехала для этого в Россию.

«Возможно, это хитрая схема: Пугачева приехала спасать недвижимость», — цитирует слова правозащитника Андрея Алешкина «Экспресс газета ».

Если заявления собеседника издания верны, то в ближайшее время Примадонна останется в России. Для нее будет важно выполнить все условия и сохранить налоговое резидентство, чтобы не сталкиваться с высокими начислениями.