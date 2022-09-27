Пугачева в лучшие годы: экстремально омолодившаяся Мадонна вызвала оторопь
Между зарубежной певицей и Примадонной нашлось лишь одно различие.
За свою карьеру Мадонна показывалась перед поклонниками в таком количестве образов, что, казалось бы, удивить никого уже невозможно. Однако певице удалось в очередной раз шокировать публику своим видом.
В социальных сетях исполнительница опубликовала видео, в котором перевоплотилась в Аллу Пугачеву в ее лучшие годы. В кадрах ролика звезда предстала с длинными рыжими волосами и в черной шляпе, чем и напомнила многим Примадонну отечественной эстрады.
Впрочем, нашлось между Аллой Борисовной и экстремально омолодившейся Мадонной и одно существенное различие. По мнению большинства интернет-пользователей, 64-летняя певица ведет себя слишком развязно и провокационно, примеряя на себя наряды, несоответствующие ее возрасту.
«Вульгарность и ни капли эстетики», — вынес свой вердикт один из подписчиков Мадонны, с которым согласились и многие другие фолловеры.