Пугачева в лучшие годы: экстремально омолодившаяся Мадонна вызвала оторопь

Между зарубежной певицей и Примадонной нашлось лишь одно различие.

За свою карьеру Мадонна показывалась перед поклонниками в таком количестве образов, что, казалось бы, удивить никого уже невозможно. Однако певице удалось в очередной раз шокировать публику своим видом.

В социальных сетях исполнительница опубликовала видео, в котором перевоплотилась в Аллу Пугачеву в ее лучшие годы. В кадрах ролика звезда предстала с длинными рыжими волосами и в черной шляпе, чем и напомнила многим Примадонну отечественной эстрады.

Впрочем, нашлось между Аллой Борисовной и экстремально омолодившейся Мадонной и одно существенное различие. По мнению большинства интернет-пользователей, 64-летняя певица ведет себя слишком развязно и провокационно, примеряя на себя наряды, несоответствующие ее возрасту.