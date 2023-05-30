Пугачева пыталась построить личное счастье на чужом горе: вот что из этого вышло

Алла Пугачева была замужем пять раз. Самым известным ее избранником был Филипп Киркоров. И у обывателей из-за публичных и многократных откровений Киркорова сложилось превратное впечатление, что у всех своих мужей Примадонна была первой и единственной. Однако это вовсе не так.

Вторым супругом Аллы Борисовны был режиссер Александр Стефанович. И ему Пугачева стала тоже второй женой. До всесоюзно известной певицы режиссер состоял в браке с актрисой гораздо меньшего «калибра», чем Примадонна. Он был женат на Наталье Богуновой. Пара прожила вместе шесть лет.

И, в отличие от своенравной певицы, Богунова своего мужчину боготворила. Однако искренняя и преданная любовь актрисы не помешала режиссеру променять ее на более выгодную партию в виде самой известной певицы в СССР. Но ставка не сыграла. Одиозный брак развалился ровно через два года после череды громких скандалов, аккурат в канун его регистрации в органах ЗАГС.