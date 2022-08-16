«Пугачева позавидует»: постройневшая Нетребко блеснула изменившейся фигурой

Анна Нетребко не упустила возможность продемонстрировать поклонникам свои стройные ноги. Артистка опубликовала в социальных сетях новые снимки, на которых изображена в коротком летящем платье, подчеркнувшем все ее достоинства.

В подписи к фотографиям похудевшая звезда не стала делиться секретами своей стройности. Исполнительница лишь сообщила, что отправляется плавать и лежать на солнце . Подписчики же не прошли мимо того факта, что Нетребко блеснула изменившейся фигурой, и засыпали ее комплиментами.

«Ножки эталонные! Даже Пугачева позавидует , «Все время смотрю на красивые ноги!, Шикарно — и платье, и фигура», — подытожили фолловеры оперной дивы.

Ранее Нетребко уверяла всех, что не придерживается строгих диет. По словам артистки, она любит побаловать себя любимой едой, что, впрочем, никак не отражается на ее формах.