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«Пугачева позавидует»: постройневшая Нетребко блеснула изменившейся фигурой

16 августа 2022 17:00
«Пугачева позавидует»: постройневшая Нетребко блеснула изменившейся фигурой

Звезда произвела впечатление на фанатов.

Анна Нетребко не упустила возможность продемонстрировать поклонникам свои стройные ноги. Артистка опубликовала в социальных сетях новые снимки, на которых изображена в коротком летящем платье, подчеркнувшем все ее достоинства.

В подписи к фотографиям похудевшая звезда не стала делиться секретами своей стройности. Исполнительница лишь сообщила, что отправляется плавать и лежать на солнце . Подписчики же не прошли мимо того факта, что Нетребко блеснула изменившейся фигурой, и засыпали ее комплиментами.

«Пугачева позавидует»: постройневшая Нетребко блеснула изменившейся фигурой

«Ножки эталонные! Даже Пугачева позавидует , «Все время смотрю на красивые ноги!, Шикарно — и платье, и фигура», — подытожили фолловеры оперной дивы.

Ранее Нетребко уверяла всех, что не придерживается строгих диет. По словам артистки, она любит побаловать себя любимой едой, что, впрочем, никак не отражается на ее формах.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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