Пугачева неспроста вся сморщилась и еле-еле ходит: уже все знают о любовнице ее мужа

Неделю за неделей в прессе не утихают обсуждения Аллы Пугачевой. И дело вовсе не в ее радикальной позиции, не в отъезде из России и не в выборе, который она сделала. Сплетникам не дает покоя ужасный внешний вид некогда сияющей и блистательной Примадонны.

Поклонники и критики едины в одном: в жизни Пугачевой происходит что-то плохое, ведь иначе объяснить тот факт, что первая красавица российской эстрады нещадно сдала, попросту невозможно.

Портал «7 дней» выдвинул невероятную, но тем не менее вполне возможную версию случившегося. Пресса и приближенные к певице уверены, что муж изменяет пожилой артистке. Более того, уже известно с кем.

Поговаривают, что Пугачеву беззастенчиво променяли на гораздо более молодую и загадочную особу. Кончится ли дело разводом, пока не известно, однако неприятности в знаменитом семействе, что называется, налицо. Вернее, на лице у Аллы Борисовны.