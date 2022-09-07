Публика опешила от внешности «Мисс мира»: толстая шея со старческими складками

Индийская звезда Приянка Чопра известна не только как актриса и певица, но и как одна из красивейших женщин своего поколения. В 2000 году она стала победительницей конкурса «Мисс мира». Именно тогда к уроженке Джамшедпура пришла всемирная слава.

При этом во внешности 36-летней Приянки есть и заметный изъян. Дело в том, что у актрисы весьма короткая, но при этом мощная шея, на которой заметны морщины. Обычно Чопра маскирует это, распуская волосы или подбирая объемные и массивные украшения, отвлекающие внимание от шеи.

Но при появлении на красной дорожке проблема сразу становится заметна, поэтому публика тут же атакует некогда самую красивую женщину мира критическими замечаниями.

Впрочем, пользователи интернет-форумов активно заступаются за Чопру, отмечая, что «индианки разные», так что подходить к ним с общими для всех стандартами красоты бессмысленно. Многие и вовсе считают Приянку красивее и эффектнее королевы Болливуда Айшварии Рай.