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Публично покаявшегося в разводе Лепса поддержали: такого не ожидал никто

7 июля 2022 12:55
Публично покаявшегося в разводе Лепса поддержали: такого не ожидал никто

Известный блогер оценила откровения певца.

Накануне Григорий Лепс выступил с заявлением о своих отношениях с бывшей женой Анной Шаплыковой. Он признал, что сам виноват в их расставании и жалеет обо всех обидах, нанесенных экс-супруге. Жизнь после разрыва с Шаплыковой он назвал «несчастливой».

Публично покаявшегося Лепса поддержала известный блогер Лена Миро. У нее сложилось ощущение, что расставание с Шаплыковой стало для певца трагедией. Она подчеркнула, что у Григория хватило силы и мужества, чтобы признать собственные ошибки в браке и не упрекать в проблемах экс-избранницу.

«Взять вину на себя — вообще редкость», — отметила Миро в ЖЖ.

Лена выразила надежду, что этот урок пойдет певцу на пользу. А ее комментаторы предположили, что Лепс просто почувствовал разницу между семейной и холостой жизнью. И одиночество накануне 60-летия его опечалило. Что же касается обид, о которых говорит Григорий, то пользователи ЖЖ предположили, что речь шла о неверности исполнителя.

«Думается, он имел в виду измены. Во множественном числе», «Если дело в измене, как раз любой мужчина признает вину», — написали они.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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