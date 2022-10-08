Психушка и страшный диагноз: роль Энакина в «Звездных войнах» превратила жизнь маленького актера в ад

У юного актера Джейка Ллойда был блестящий старт – он сыграл Энакина Скайуокера в фильме «Звездные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза». Но звездная роль вышла мальчику боком.

Ллойд начал сниматься в кино в 7 лет – он засветился в таких фильмах и сериалах, как «Подарок на Рождество», «Отцепись от звезд», «Аполлон-11», «Виртуальная одержимость» и «Притворщик». После роли в «Звездных войнах» на мальчика обрушилась критика – фанаты саги сочли игру юного актера неестественной, его даже прозвали «манекеном Скайуокера» за скованность в кадре. 10-летний ребенок тяжело переживал такой шквал негатива в свой адрес.

В 2000 году Джейк Ллойд сыграл в кино в последний раз – в картине «Мэдисон», которая вышла лишь в 2005 году. Впоследствии Ллойд объяснил свое нежелание сниматься тем, что «Звездные войны» уничтожили его карьеру, а многочисленные интервью измотали юного актера.

В нулевые актеру поставили страшный диагноз шизофрения. Джек Ллойд пробовал себя в кинорежиссуре, пытался заниматься бизнесом, даже основал собственную кинокомпанию, но большим планам мешали постоянные обострения болезни.

Ллойд все чаще вел себя агрессивно. В 2015 году его задержали за неадекватное поведение за рулем. При задержании выяснилось, что молодой человек жил с фальшивыми документами. После инцидента его отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Сегодня Джейку Ллойду 33 года – и вряд ли мы еще увидим громкое возвращение парня в кино.