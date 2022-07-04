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Психологический тест: В порядке ли у вас нервы?

4 июля 2022 07:20
Психологический тест: В порядке ли у вас нервы?

Узнайте, насколько вы подвержены стрессу.

"Нервы шалят", – говорим мы, когда испытываем сильное волнение и замечаем его внешние проявления – например, боль в животе, влажные ладони, звон в ушах и т.д. Все эти симптомы могут предшествовать падению в обморок, да-да, тому самому, от которого страдали барышни в прошлые столетия, за что и были удостоены эпитета "нервические". Правда, на самом деле причиной столь частых падений служила вовсе не тонкая натура, а чересчур тесно зашнурованные корсеты, которые мешали бедным модницам полноценно дышать. В наши дни перечисленные выше приметы взвинченного состояния, а также потерю сознания ученые также объясняют недостаточным поступлением крови, а вместе с ней и кислорода в мозг. Причиной тому служит резкая смена артериального давления, вызванная сильными эмоциями. Из-за стресса активность симпатической нервной системы значительно увеличивается, что приводит к сильному сердцебиению. Парасимпатическая система в это время пытается устранить "аварию" и замедлить биение сердца, но иногда старается чересчур сильно. Тогда человек может потерять сознание.

Хотите проверить, насколько слабые у вас нервы? Пройдите наш тест, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

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Елена Королева
Елена Королева
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