Психологический тест: В чем твоя секретная сила?

Кажется, что невероятные способности – удел супергероев, которые смотрят на нас со страниц комиксов и с постеров фильмов. Однако на самом деле многие люди обладают такими возможностями, которые не снились даже Халку или Человеку-Пауку. Ученые установили, что порой человеческий организм способен на удивительные вещи. Так, например, некоторые люди могут различать до 100 миллионов цветов, в то время как среднестатистический человек видит только около миллиона оттенков. Почему так происходит? У большинства людей зрение трихроматическое – то есть в сетчатке работают три типа колбочек, или фоторецепторных клеток, реагирующих на свет. В результате генетической мутации человек может стать счастливым обладателем дихроматического, или сверхчувствительного зрения, которое характеризуется наличием четырех типов колбочек. Впервые человека с таким типом зрения выявили в 2007 году. Носителей этого дара также называют тетрахроматами (от греческой приставки "тетра" – четыре).

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