Психологический тест: каким мужчинам ты нравишься?

Нравиться другим людям, и в особенности представителям противоположного пола – одна из основных человеческих потребностей. Для привлечения потенциальных партнеров люди пускаются на многие ухищрения – тщательно подбирают одежду, парфюм, маскируют недостатки и подчеркивают достоинства… Однако на основании последних исследований ученые утверждают, что внешний вид играет не самую большую роль при знакомстве. Эксперименты говорят о том, что человек, независимо от его пола, наделен бессознательной способностью выбирать свою вторую половинку по запаху. Природа – дама неглупая, она устроила наш организм так, что больше всего нас привлекают люди с комбинацией генов, максимально непохожей на нашу. Что самое интересное – ДНК в буквальном смысле слова можно унюхать, а все благодаря особым белкам в иммунной системе, которые способны отличить "свои" клетки от "чужих". Нас привлекает запах человека, гены которого отличаются от наших, хотя, безусловно, это бессознательный процесс.

Однако это всего лишь одна из многочисленных теорий. Хочешь узнать, каких мужчин ты привлекаешь больше всего? Тогда скорее проходи наш тест!