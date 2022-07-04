Психологический тест: к какому поколению ты относишься?

Попытки классифицировать представителей разных поколений предпринимали разные исследователи, но впервые теория поколений была полноценно описана в труде американских ученых Нейла Хоува и Вильяма Штрауса в 1991 году. Они собрали биографии людей, рожденных в разное время, и попытались их систематизировать. В 1997 году они официально представили научному сообществу и всему белому свету теорию о том, что представителям разных поколений свойственно цикличное повторение определенных моделей поведения.

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По мнению ученых, представители каждого из четырех поколений, которым они присвоили названия беби-бумеров, представителей поколения Х, миллениалов и зумеров, обладают набором характерных черт. Каждое из поколений проходит четыре стадии, соотносимые с весной, летом осенью и зимой – это подъем, пробуждение, спад и кризис. Однако в настоящее время современные исследователи не согласны с этой теорией – они считают, что каждый человек индивидуален, и навешивать на него ярлык того или иного поколения неправильно.

Тем не менее, это всего лишь новый взгляд на теорию. Предлагаем пройти небольшой тест, чтобы узнать, к какому поколению ты принадлежишь.