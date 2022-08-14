Психолог раскрыла секрет Литвиновой и Земфиры: «Травма молодости»

Вероника Степанова составила психологический портрет Ренаты Литвиновой, откровенно поговорив на неудобные темы, которых сама артистка избегает в интервью с журналистами. Психолог препарировала ее личную жизнь, раскрыв секрет отношений с Земфирой.

Эксперт отметила, что в Литвиновой много ненависти ко всему мужскому, залогом чему стали два неудачных брака:

«Она в принципе такая мужененавистница; она очень любит женщин и постоянно унижает, принижает этих мужичков. Какие-то они у нее всегда гадкие, мелочные и все в таком ключе. Это явно считывается травма молодости».

После развода со вторым супругом Рената и встретилась с Земфирой, крепкую связь с которой пронесла через многие годы. Причина, по мнению Степановой, оказалась проста: обе звезды очень разные, но при этом дополняют друг друга.

Во-первых, в них обеих течет мусульманская кровь, что на определенном уровне их сближает; во-вторых, Земфира не угрожает Литвиновой, то есть не составляет конкуренцию, готовая оставаться в тени.