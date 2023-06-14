Прятала не зря: Ольшанская из «Теста на беременность» похвалилась любовником-иностранцем

Лянка Грыу, известная по роли Ольшанской из «Теста на беременность», недавно ошарашила своих фанатов. Актриса недолго переживала развод с Михаилом Вайнбергом и уже нашла ему замену. Им стал американский фотограф по имени Марсель Симонье.

Влюбленных разделяют океан и тысячи километров, но это не мешает их роману. Лянка и Марсель стараются видеться при любой возможности. Недавно Грыу поделилась с подписчиками, что она собирается в Штаты к своему бойфренду. Свой пост актриса сопроводила фотографией Симонье.

Поклонники поняли, почему Лянка так долго скрывала своего возлюбленного — ради того, чтобы избежать людской зависти. Марсель оказался красавцем с импозантной внешностью: темные волосы, пронзительный взгляд, подтянутая фигура.

Оказывается, Лянка и Марсель вместе уже не первый год. Они не строят планы на будущее и наслаждаются настоящим. По словам Грыу, это помогает поддерживать страсть в отношениях. Актриса призналась, что теперь она смотрит на брак совсем по-другому. Пока Лянке нравится просто встречаться с человеком, а в ЗАГС она не торопится.