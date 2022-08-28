Прятал как зеницу ока: редкий снимок жены Алексея Серебрякова попал в Сеть

Алексей Серебряков уже давно считается одним из самых закрытых отечественных актеров. Он никогда не рассказывает про свою семью и личную жизнь и не появляется с близкими на светских мероприятиях. Последние годы он и вовсе провел в Канаде, полностью отгородившись от прессы и поклонников. При этом иногда фанатам все же удается заметить кого-то из родных знаменитости.

Например, не так давно Серебряков отправился на премьеру сериала «Наследие», которая состоялась в одном из столичных кинотеатров. Компанию при просмотре ему составила жена Мария и сын. Светский выход очень удивил поклонников, которые не ожидали встретить артиста с близкими на публике.

Неизвестно, чем именно сейчас занимается избранница знаменитости. По данным СМИ, в молодости она танцевала в ансамбле Игоря Моисеева. После уехала работать в Канаду, а спустя некоторое время стала женой Серебрякова.