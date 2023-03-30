«Прямо чудеса»: чем красавицы-дочки Ягудина так смущают народ

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина дважды становились родителями: в 2009 году на свет появилась Елизавета, а спустя шесть лет — Мишель. Прославленные родители не скрывают своих наследниц от глаз общественности и регулярно делятся снимками с дочками, которые неизменно привлекают внимание подписчиков.

Дело в том, что обе девочки неотличимы от своих родителей. Но если Лиза — точная копия своего отца, то Мишель больше похожа на мать. Обсуждая семейные снимки спортсменов, поклонники с удивлением отмечают эту особенность, которая шокирует и удивляет их.

«Красавицы! Прямо чудеса: старшая — Алексей, а младшая — Татьяна», «Такие классные, старшая копия папы, младшая — мамы, удивительно», «Маленькие копии своих родителей», — считают пользователи Сети.

При этом поклонники уверены, что девочки обязательно добьются спортивных успехов. Из-за прославленных родителей, которые могут похвастаться столь заметными результатами, они обязательно станут спортивными легендами.